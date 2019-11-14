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MSB: Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan...
GÜNDEM 13.11.2019, 23:47
MSB: Şanlıurfa’da bulunan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır.
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