: Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG’li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır.

