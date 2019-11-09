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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını...
GÜNDEM 09.11.2019, 21:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti. Görüşmede ayrıca, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
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