Erdoğan, "Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü" dedi.