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Erdoğan, "Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür....
GÜNDEM 05.11.2019, 12:41
Erdoğan, "Önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldık, çünkü laf dinlemiyor adam. Yeni arkadaşla yola devam ettik. Dedik ki; böyle, böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. Çünkü faiz bir ülkenin kalkınmasında en büyük zulümdür. Yatırımları, istihdamı, üretimi durdurur, sizin büyümenizi de engeller. Bu adımlar atılınca hava değişti tek haneliye enflasyonda düştü" dedi.
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