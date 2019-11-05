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- CUMHURBAŞKANLIĞI: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı...
GÜNDEM 04.11.2019, 21:30
- CUMHURBAŞKANLIĞI: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018 Yılı Terör Raporu’nda, PKK terör örgütüne yer verilmesine rağmen, onun Suriye kolu olan YPG’den ve siyasi kolu PYD’den, aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’den söz edilmemektedir. Bu tavır, son dönemde örneklerine çok sık rastlamaktan dolayı üzüntülü olduğumuz, terör örgütlerine karşı çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneklerinden biridir.
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