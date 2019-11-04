

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Terörizm Raporu hakkındaki soruya: "Raporda, ABD tarafından "Yabancı Terör Örgütü" olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir. YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine "PKK'nın Suriye'deki uzantıları" ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle işbirliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir" dedi.