:İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi
:İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi
05 Ocak 2017 Perşembe 16:34
:İzmir' de bombalı araçla saldırının ardından iki teröristle polisin çatışmaya girdiği teröristlerden birinin öldürüldüğü, diğeriyle çatışmanın sürdüğü bildirildi
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