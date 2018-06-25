Muharrem İnce: Türkiye demokratik bağlarla bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir.
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Muharrem İnce: Türkiye demokratik bağlarla bağını koparmıştır. Parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir.
25 Haziran 2018 Pazartesi 12:06
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