MSB: Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekatıyla 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu.