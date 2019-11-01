Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan FETÖ operasyonunda 1 aktif görevde 4 ihraç edilen, 2 görevden uzaklaştırılan, 2 emekli, subay ve astsubay rütbesinde asker kişiler ile 3 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheli yakalandı.