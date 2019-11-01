Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rasulayn'ın güneydoğusundaki arama tarama faaliyetleri sırasında ele geçirilen 18 kişinin durumuna ilişkin, "Rejim ordusuna mensup olduğu anlaşılan 18 kişinin Ruslara teslim edilmesi konusu şu anda Ruslarla görüşülüyor, konuşuluyor. Bu konudaki gelişmeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, talimatlarını aldık." dedi.