Ankara'da , 13 Aralık 2018'de meydana gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında tutuklu olan tren teşkil memuru Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'in de bulunduğu 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

