Milli Savunma Bakanlığı: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.