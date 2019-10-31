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- Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi’yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda...
GÜNDEM 30.10.2019, 00:51
- Dışişleri Bakanlığı: Üst düzey yetkililerimizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan bu tasarı, NATO çatısı altında sürdürülen Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD Yönetimi’yle 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.
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|9
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|9
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|O
|P
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|9
|17
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|17
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|9
|16
|4. Balıkesirspor
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|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
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|9
|11
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|9
|11
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|9
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|9
|8
|15. Giresunspor
|9
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|9
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|17. Altınordu
|9
|5
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|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
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|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
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|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
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|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
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|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|10
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
|10. Levante
|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
|15. Real Betis
|11
|12
|16. Mallorca
|10
|10
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|10
|9
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|11
|9
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|11
|8
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|11
|5