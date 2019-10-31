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- MSB: Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine...
GÜNDEM 29.10.2019, 23:25
- MSB: Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.
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|9
|15
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|9
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|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
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|11
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|9
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|9
|10
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|9
|8
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|9
|8
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|9
|7
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|9
|5
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|9
|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
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|10
|20
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|10
|16
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|10
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|10
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|10
|12
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|10
|12
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|10
|9
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|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|10
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
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|10
|17
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|11
|16
|9. Osasuna
|10
|14
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|11
|14
|11. Valencia
|11
|14
|12. Real Valladolid
|11
|14
|13. Getafe
|10
|13
|14. Deportivo Alaves
|11
|12
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|11
|12
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|10
|10
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|11
|9
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|11
|8
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|11
|5