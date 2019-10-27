- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, geri itilme olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir. Her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş kişilerin ifadeleri mevcuttur.