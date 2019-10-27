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- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, geri itilme olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir. Her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş...
GÜNDEM 27.10.2019, 19:47
- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Yunanistan, düzensiz göçmenlerin ülkemize Yunan makamları eliyle itilmesi durumunu inkar etse de, geri itilme olayları hem denizde hem de karada devam etmektedir. Her türlü görüntü, fotoğraf, belge ve geri itilmiş kişilerin ifadeleri mevcuttur.
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|8
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|Takımlar
|O
|P
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|9
|17
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|16
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|8
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|5. Fatih Karagümrük
|8
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|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. İstanbulspor
|9
|11
|11. Menemen Belediyespor
|9
|11
|12. Adana Demirspor
|8
|10
|13. Boluspor
|9
|8
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
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|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
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|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Wolverhampton
|10
|12
|12. Burnley
|10
|12
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|10
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|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
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|8
|19. Norwich City
|9
|7
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|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Real Madrid
|9
|18
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|10
|17
|7. Sevilla
|9
|16
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|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Levante
|10
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
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|10
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|10
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|10
|5