MSB: Pençe-3 Harekâtı’nda, 4’ü hava harekâtıyla, 2’si de çatışmada olmak üzere 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

