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Bahçeli: Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır. 17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik...
GÜNDEM 26.10.2019, 13:07
Bahçeli: Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır. 17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir.
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Namaz Vakti 26 Ekim 2019
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|Öğle
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|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|8
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Altınordu
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Leicester City
|10
|20
|3. Man City
|9
|19
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2