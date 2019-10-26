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Bahçeli: Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır. 17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik...

GÜNDEM 26.10.2019, 13:07
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Bahçeli: Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye hedeflerine ulaşmış, terörü sınır hattından söküp atmıştır. 17 Ekim 2019’da ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim 2019’da Rusya’yla sağlanan 10 maddelik anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir.

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