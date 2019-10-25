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- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Türkiye’nin...
GÜNDEM 25.10.2019, 22:38
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür. Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür.
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