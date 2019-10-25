- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaret, ikili ilişkiler ve kırmızı bültenle aranan Mazlum Kobani kod adlı teröriste ilişkin konuların yer aldığı belirtildi.