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Erdoğan, "Yanlarına alıyorlar, onlarla masaya oturuyorlar onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu me menem iştir. Böyle bir şey olabilir mi? Teröristi muhatap aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bu uluslararası terörle mücadele...

GÜNDEM 24.10.2019, 16:12
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Erdoğan, "Yanlarına alıyorlar, onlarla masaya oturuyorlar onlarla bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Bu me menem iştir. Böyle bir şey olabilir mi? Teröristi muhatap aldığınızda terörle mücadele olur mu? Bu uluslararası terörle mücadele toplantılarını niye yapıyoruz? Bunları şımartıyorsunuz, azdırıyorsunuz böyle yapa yapa iş buraya geldi. Verilen sözlerin tutulmaması halinde planlarımızı kendi imkanlarımızla hayata geçirmek zorunda kalacağımızı altını çize çize ifade ediyoruz" dedi.

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