Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti.