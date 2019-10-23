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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye topraklarında Barış Pınarı Harekâtı'ndan kaynaklanan sivil zayiat yaşanmadığını açıkladı
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Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını...
GÜNDEM 23.10.2019, 12:01
Barış Pınarı Harekâtı'yla ilgili açıklama yapan güvenlik kaynakları, dün saat 22.00'den sonra bölgede terörist unsurlara rastlanmadığını belirterek bölgenin kontrol altında olduğunu ve mutabakata uymayan teröristlerin ya teslim olacağını ya da etkisiz hale getirileceğini ifade etti.
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