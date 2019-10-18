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İSTANBUL : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde...

GÜNDEM 18.10.2019, 03:17
FLAŞ

İSTANBUL : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan kişi polis ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek vazgeçirildi. Gözaltına alınan kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Köprüde bırakılan otomobilde olay yeri ve bomba imha uzmanları incelemede bulunuyor.

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