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- KUZEYDOĞU SURİYE’YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının...
GÜNDEM 17.10.2019, 21:42
- KUZEYDOĞU SURİYE’YE İLİŞKİN TÜRKİYE-ABD ORTAK AÇIKLAMASI: Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır... Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.
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