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FLAŞ

- Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın...

GÜNDEM 17.10.2019, 21:21
FLAŞ

- Bakan Çavuşoğlu: (Mektup konusunda) Amerikan toplumu nda'böyle bir seviyesizlik görmedik' diye birçok yorumlar var. Böyle bir seviyesizlik olduğu zaman da, Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir, devleti yönetiyoruz, Cumhurbaşkanımızın böyle bir seviyeye inmesi olmamıştır olmaz da.

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