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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor. Bunların derdi ummuyorlardı bunlar. Türk ordusunun bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe...
GÜNDEM 16.10.2019, 12:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor. Bunların derdi ummuyorlardı bunlar. Türk ordusunun bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe alacaklarını bilmiyorlardı.
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