Mardin Valiliği: Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri’ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.