: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron’a, Barış Pınarı Harekatı’nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.