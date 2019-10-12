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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine...
GÜNDEM 12.10.2019, 18:54
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Arap dünyasının ve Arap sokağının sesi olması gereken Arap Ligi Genel Sekreteri’nin, Suriyeli Arapların hak ve hukukunu savunmak yerine, Suriye'de Araplara karşı işlenen suçların müsebbiplerine ve "Arap vatanını" parçalamaya çalışan teröristlere arka çıkması ibret vericidir."
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