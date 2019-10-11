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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' dedi.
GÜNDEM 11.10.2019, 15:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500'e yakın kişiye işlem yaptık, 121'ini gözaltına aldık'' dedi.
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