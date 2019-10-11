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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis’in Suriye’nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı...
GÜNDEM 11.10.2019, 15:39
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi (OCHA) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Panos Moumtzis’in Suriye’nin kuzeydoğusunda tesis edilecek güvenli bölge ile Srebrenitsa soykırımı arasında ilişki kuran ifadelerini şiddetle kınıyoruz ve külliyen reddediyoruz.
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