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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen...

GÜNDEM 10.10.2019, 10:54
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı. 

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