:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi. Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor" dedi
:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi. Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor" dedi
06 Ocak 2017 Cuma 12:13
:Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,"Hastanelerde tedavi edilen yaralılardan 2’ si taburcu edildi. Yaralı 2 polis, 3 avukat ile 2 sivil vatandaşın tedavisi devam ediyor" dedi
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