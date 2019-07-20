İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlenmiştir.
flaş(2)
İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.