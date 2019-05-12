Bakan Albayrak, "Son 8-10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi, emin adımlarla hedeflerine ilerliyor" dedi.
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Bakan Albayrak, "Son 8-10 aydaki finansal mimari altyapıda biz çok önemli adımlar attık. Şu ana kadar tüm bu dış faktörlerin etkisini minimize edecek çok önemli kazanımlar elde ettik. Her geçen gün çok daha pozitif bir şekilde Türkiye ekonomisi,...
12 Mayıs 2019 Pazar 11:18
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