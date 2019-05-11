MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması teklifiyle ilgili, "Fezleke ile bir genel başkanı TBMM'ye taşımak yerine, kendisinin iradesiyle TBMM'ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum" dedi.
MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması teklifiyle ilgili, "Fezleke ile bir genel başkanı TBMM'ye taşımak yerine, kendisinin iradesiyle TBMM'ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum" dedi.