Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre; 1 kişinin hayatını kaybettiği 20' ye yakın yaralı olduğu bildirildi...
Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre; 1 kişinin hayatını kaybettiği 20' ye yakın yaralı olduğu bildirildi...
16 Mart 2019 Cumartesi 15:22
Gaziantep Kilis karayolunda sağanak yağış nedeniyle kontrolden çıkan 8 araç şarampole devrildi. Kazalarda ilk belirlemelere göre; 1 kişinin hayatını kaybettiği 20' ye yakın yaralı olduğu bildirildi...
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