TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi...
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü...
12 Mart 2019 Salı 10:01
TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi...
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