Muharrem İnce: 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi, hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan bugünden sonra lütfen AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım.
FLAŞ -2
Muharrem İnce: 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi, hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. Bunun için uğraşacağım. Sayın Erdoğan bugünden sonra lütfen AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun, herkesi kucaklayın....
25 Haziran 2018 Pazartesi 12:01
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