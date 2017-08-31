:İzmir'in Buca ilçesi'nde Buca Koop mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsününün geçişi sırasında patladı. Servis otobüsünde az sayıda kişi olduğu öğrenildi.
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:İzmir'in Buca ilçesi'nde Buca Koop mahallesi Denizkent sitesinin önünde çöp konteynırına konulan bomba servis otobüsününün geçişi sırasında patladı. Servis otobüsünde az sayıda kişi olduğu öğrenildi.
31 Ağustos 2017 Perşembe 08:34
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