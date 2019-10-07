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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya...
GÜNDEM 07.10.2019, 09:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.
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|7
|12
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|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
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|10
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|7
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|7
|6
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|7
|5
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|7
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|-2
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|O
|P
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|8
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|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
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|8
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|8
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|7
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|6
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|3
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|8
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|8
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|8
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|8
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|9
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|9
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|8
|8
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|7
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|5
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|8
|2