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: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Fırat'ın doğusu, iki ülke arasındaki güvenli bölge konusunda mutabakatın yerine getirilmemesinden kaynaklanan rahatsızlık ve DEAŞ'a karşı mücadele konuları ele alındı.