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FLAŞ

: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

GÜNDEM 05.10.2019, 20:14
FLAŞ

: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.

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