: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Uyuşturucu ile mücadele konusunda herkes kendi bölgesindeki gözlem ve bilgiler konusunda çalışma yapacak. Anne ve babaların uyuşturucu konusunda bize iletilen her türlü şikayetlerini gözden geçiriyoruz.