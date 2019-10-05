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: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler...
GÜNDEM 05.10.2019, 20:12
: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yargı Reformu teklifinde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan, yargısal süreçleri vatandaşın lehine sadeleştirirecek düzenlemeler var. Bireysel hak ve özgürlüklerin artırılmasını öngören düzenlemeler var. İfade özgürlüğü kapsamında önemli düzenlemeler var. Tutukluluk süreleri ile ilgili düzenlemeler var.
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|6
|11
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|7
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|6
|10
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|6
|10
|10. İstanbulspor
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|10
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|6
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|5
|16. Menemen Belediyespor
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|18. Eskişehirspor
|7
|-2
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|P
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|8
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|16
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|8
|14
|4. Burnley
|8
|12
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|12
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|8
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|11
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|11
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|9
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|7
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|7
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|5
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|8
|3
|Takımlar
|O
|P
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|8
|18
|2. Granada
|8
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|7
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|7
|6
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|4
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