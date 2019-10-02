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: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (deprem toplantısına ilişkin): "Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor. Bugün burada yapılan toplantıya, 'yarın da burada olacağız' denildikten sonra gelen de gelmeyen de bellidir....
GÜNDEM 02.10.2019, 18:37
: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (deprem toplantısına ilişkin): "Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor. Bugün burada yapılan toplantıya, 'yarın da burada olacağız' denildikten sonra gelen de gelmeyen de bellidir. Günlerdir saçma sapan bir polemik yürütülmeye çalışılıyor. Esas mesele vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin yapılmasıdır"
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|2
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|O
|P
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|2. Bursaspor
|6
|12
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|6
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|6
|11
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|10
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|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
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|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
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|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
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|13
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|13
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|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
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|7
|9
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|7
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|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2