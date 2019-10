: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (deprem toplantısına ilişkin): "Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor. Bugün burada yapılan toplantıya, 'yarın da burada olacağız' denildikten sonra gelen de gelmeyen de bellidir. Günlerdir saçma sapan bir polemik yürütülmeye çalışılıyor. Esas mesele vatandaşımızın mal ve can güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlerin yapılmasıdır"