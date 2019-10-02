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: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (mülteci meselesi hakkında): "Netice olarak bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz. Zulümden kaçan bu insanların kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çözüm, güvenli...
GÜNDEM 02.10.2019, 18:30
: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (mülteci meselesi hakkında): "Netice olarak bu yükü sonsuza kadar çekme gibi bir kapasiteye sahip değiliz. Zulümden kaçan bu insanların kendi ülkelerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çözüm, güvenli bölgenin kurulmasıdır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile ortaya koyduğumuz sonuçlar 300 binden fazla Suriyelinin dönmesini sağlamıştır."
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Namaz Vakti 02 Ekim 2019
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|P
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|6
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|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
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|6
|9
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|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
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|8
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|8
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|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
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|6
|7
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|6
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|6
|2
|Takımlar
|O
|P
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|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
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|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2