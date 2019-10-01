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- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG’lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil....
GÜNDEM 01.10.2019, 20:15
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Güvenli bölge süreci istediğimiz, arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. YPG’lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil. Biz bu süreçleri gözlemlemek istiyoruz. ABD’lilerle görüşmeler devam ediyor. Harekâta hazırız bu işin şakası yok.
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|10
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|6
|9
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|6
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|6
|2
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|-2
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|O
|P
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|21
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|7
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|7
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|4. Arsenal
|7
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|7
|12
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|7
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|9
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|7
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|7
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|7
|5
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|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
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|7
|14
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|7
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|8
|16. Getafe
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|7
|17. Celta de Vigo
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|18. Espanyol
|7
|5
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|4
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|7
|2