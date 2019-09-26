İçişleri Bakanlığı, dün emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı 'Dumansız Araç Uygulaması' yapıldığını ve uygulamada 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandığını açıkladı