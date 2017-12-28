Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.
FLAŞ... 11 polis memuru ByLock'tan tahliye edildi
: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis...
28 Aralık 2017 Perşembe 18:21
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