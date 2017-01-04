Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 2 şehit 2 yaralı

Fırat Kalkanı harekatında terör örgütü DEAŞ' ın saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.



ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında yaralanan askerlerden biri daha, Gaziantep'te tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerin cenazesi, işlemleri için morga kondu.





Bugünkü saldırıda şehit olan asker sayısı 2'ye yükselirken, yaralı 2 askerin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

